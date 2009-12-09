دستگاه های نظارتی به دنبال روش های جدید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور روز چهارشنبه در همایش ارتقاء سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان گزاشی از روند تشکیل و چگونگی همایش ارتقاء سلامت نظام اداری کشور در مقابله با فساد ارائه کرد.

وی وجود دستگاه های نظارتی مختلف را یکی از ضروریات دانست و عنوان کرد: قانونگذار نیز ضرورت وجود دستگاه های نظارتی مختلف را تشخیص داده بود اما برغم وظایف مشخصی که در قانون برای آنها تعیین شده در عمل با برخی موازی کاری ها و تداخل روبرو شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه امکانات و منابع بسیاری صرف این موضوع در دستگاه ها شده بود، افزود: دستگاه های اجرایی نیز به دلیل اینکه همزمان می بایست پاسخگوی چند دستگاه نظارتی در موضوع واحد بودند مشکلاتی برایشان بوجود می آمد.

وی رویکرد شورای دستگاه های نظارتی کشور را موضوع پیشگیری توصیف کرد و گفت: در حقیقت این شورا نقش راهنمایی و مشورت به مدیران دستگاه هایی اجرایی و اداری کشور را بر عهده دارد.

رحمانی فضلی با اشاره به آمار اعلام شده توسط برخی موسسات بین المللی درباره ایران خاطر نشان کرد: تمام اظهارنظرهای برخی موسسات بین المللی درباره فساد در ایران سیاسی است و شاخص و استانداردهایی که آنان دارند مناسب کشورهای جهان سوم نیست.

وی تصریح کرد: باید در نظام بین الملل که همه چیزشان برای اثبات خودشان است تلاش کنیم تا به اقتضاء طراحی و شاخص های خودمان دنبال الگوها و روش های جدید باشیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: امیدواریم شورای دستگاه های نظارتی کشور با کمک دستگاه های اجرایی ضمن کمک به یکدیگر و در اختیار دادن داده ها به همدیگر از موازی کاری و تعدد در کارها پرهیز نمایند و هم افزایی را تقویت کنند.

رحمانی فضلی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این قبیل جلسات و همایش ها منجر به تعریف الگو شود خاطر نشان کرد: این همایش ها می تواند نزدیکی افکار و ایده ها و همکاری های متقابل و سازنده برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف قانونگذار جهت رسیدن به انضباط اداری و مالی درخور شان نظام را فراهم کند.