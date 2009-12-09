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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

14 هزار لیتر سوخت قاچاق در بوشهر کشف شد

14 هزار لیتر سوخت قاچاق در بوشهر کشف شد

بوشهر- خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: طی یک ماه گذشته 14 هزار و 520 لیتر انواع سوخت قاچاق در بوشهر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ رضا محمدی یگانه ظهر چهارشنبه  در جمع خبرنگاران افزود: طی همین هفته مامورین پلیس پایگاه دریابانی بوشهر موفق به کشف 2500 لیتر سوخت قاچاق از یک فروند موتورلنج در آبهای خلیج فارس شدند.

وی اظهار داشت: در همین راستا پنج نفر ملوان دستگیر و تحویل مراجع قانونی داده شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: در پی کشف سوخت قاچاق از موتورلنج توقیفی قاچاقچیان سوخت جهت گریز از قانون و اغفال مامورین اقدام به پرداخت 500 هزار ریال رشوه به ماموران پلیس کردند که ماموان آن پایگاه مراتب را صورتجلسه و مبلغ مذکور را ضمیمه پرونده متهمین دستگیر شده کردند.

محمدی یگانه با بیان این که طی یک ماه گذشته تعداد 312 دستگاه خودرو و 1952دستگاه موتورسیکلت متخلف در بوشهر توقیف شده است، گفت: در راستای پیشگیری از وقوع انواع سرقت‌ها و ارتقاء سطح امنیت در اماکن عمومی طی یک ماه گذشته پلیس اقدام به توقیف این تعداد خودرو و موتورسیکلت متخلف کرده است .

وی اظهار داشت: کشف 58 دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، کشف تعداد 20 عدد آمپول روانگردان، کشف 11 دستگاه تجهیزات ماهواره ای ، کشف 11قبضه اسلحه غیر مجاز و نیز کشف بیش از 8243 لیتر و تعداد236 قوطی انواع مشروبات الکلی از دیگر نتایج اقدامات کلانتریها و پاسگاههای پلیس درطی یک ماه گذشته بوده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف  123 کیلوگرم صید قاچاق انواع آبزیان و کشف 204186 قلم از انواع مختلف قاچاق کالا و دستگیری تعداد 1729 نفر در نتیجه اجرای طرح‌های مختلف پلیس در آبان ماه در استان بوشهر خبر داد.

کد مطلب 997171

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