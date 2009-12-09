سئوال 12 نماینده مجلس از وزیر راه درباره علت سقوط توپولف

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اعلام کرد سئوال 12 نفر از نمایندگان مجلس از جمله گیورک وارطان نماینده ارامنه شمال، عوض حیدرپور نماینده شهرضا، سید مهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، جمشید انصاری نماینده زنجان، روبرت بگلریان نماینده مسیحیان و ارامنه جنوب، محسن نریمان نماینده بابل، محمد رضا حسین نژاد نماینده شیروان، محمد رضا سجادیان نماینده خواف، مهدی مهدی زاده نماینده گناباد و شهریار طاهرخانی نماینده تویسرکان از وزیر راه و ترابری در خصوص علل بنیادین سقوط هواپیمای توپولف 154 پرواز تهران - ایروان اعلام وصول شد.

سقوط توپولف روسی پرواز تهران - ایروان 24 تیرماه امسال جان 168 مسافر ایرانی و ارمنستانی را گرفت .