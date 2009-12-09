"تاریخ فلسفه اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی انتشارات حکمت، در این مجموعه، که حاصل تلاش بسیاری از نویسندگان است، علاوه بر بحث از تک‌تک فیلسوفان برجستة اسلامی، از مفاهیم و اصطلاحات کلیدی این فلسفه و نیز از زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی آن سخن رفته است.

این مجموعه در حال حاضر یکی از بهترین آثار منتشر شده در زمینة تاریخ فلسفة اسلامی به‌شمار می‌رود. در این جلد به فیلسوفان متأخر جهان اسلام یعنی فیلسوفان پس از ابن‌رشد پرداخته شده و آرای خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، ملاصدرا، شاه ولی‌الله دهلوی مورد بحث قرار گرفته است.

بخش دوم این اثر به سنت فلسفة یهودی در جهان اسلام اختصاص دارد که خود از جدیدترین و مهم‌ترین بخش‌های این تاریخ فلسفه است.

در این جلد که آخرین بخش مجموعة تاریخ فلسفة اسلامی است به سه موضوع عمده پرداخته شده است: تأثیرات فلسفة اسلامی بر فلسفة غرب در روند تاریخی آن، شأن و وضعیت فلسفه اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی نظیر ایران، مصر، هند، پاکستان، جهان عرب و آسیای جنوب شرقی و تفاسیر و تحقیقات جدید غربی در باب فلسفة اسلامی.