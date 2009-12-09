اولین همایش نقش زنان در توسعه نظام سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با همکاری وزارت بهداشت و استانداری کرمانشاه در روزهای 21 تا 23 اردیبهشت ماه 1389 برگزار می شود و متقاضیان شرکت در این همایش می توانند خلاصه مقالات خود را تا 30 دی ماه سال جاری به دبیرخانه همایش ارائه کنند.

نقش زنان در سلامت جسمی، نقش زنان در سلامت روانی، نقش زنان در سلامت اجتماعی نقش زنان در سلامت معنوی از جمله محورهای مورد بحث در این همایش است.

دانشکده پرستاری و مامایی این همایش را برگزار می کند و شرکت در کنگره دارای امتیاز آموزش مداوم خواهد بود و امتیاز بازآموزی به کلیه مشمولان قانون آموزش مداوم تعلق می گیرد.