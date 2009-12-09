بهمنی به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی" تمتع" توسط حمید سلیمیان همچنان ادامه دارد. موسیقی توسط حمیدرضا صدری ساخته می‌شود و صداگذار فیلم به زودی مشخص می‌شود. فیلم تلویزیونی "تمتع" برای پخش در ایام محرم آماده می‌شود.

"تمتع" که به سفارش شبکه تابان یزد و در قالب اجتماعی ساخته می‌شود، حکایت جاماندن شخصی از سفر حج تمتع است که لحظاتی قبل ازعزیمت به مکه دستگیر شده و ازاین سفر معنوی باز می‌ماند، فیلم در ادامه دلایل دستگیری وی را روایت می‌کند.

سیروس کهوری‌نژاد و علیرضا کمالی‌نژاد بازیگران "تمتع" هستند و عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: سید علی نادری، صدابردار: حمید خردادمهر، طراح صحنه و لباس: علی شکاری، طراح گریم: جعفر دلدارزاده ،مدیرتدارکات: سید جلال تقوی‌نژاد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سید مهدی فرخ‌‌پور، امید شاهنده نویسنده.