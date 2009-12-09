همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبیان صبح امروز چهارشنبه در همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو با اشاره به نقش و کاربردهای فناوری نانو در کشور افزود: فناوری نانو، فناوری پیاده سازی ساختار مولکولی مورد نظر با دقت اتمی است و با توجه به ویژگیهای ساختارهای نانویی، بشر هزار سوم برای حل مشکلات خود در زمینه های محیط زیست، تهدیدات، غذا، امنیت و غیره از این فناوری مدد گرفته است.

وی نانو فناوری را علم میان رشته ای دانست و اظهار داشت: نانو فناوری نقطه تلاقی علومی چون فیزیک، شیمی، زیست، علوم پزشکی، ریاضی و علوم مهندسی است و از این فناوری به عنوان ابزاری برای ارتقاء سایر زمینه ها چون IT، صنایع دریایی، محیط زیست و پزشکی استفاده می شود.

طالبیان، تولید انواع حسگرها و نیمه هادیهای الکترومغناطیسی را از جمله دستاوردهایی دانست که در کشور با استفاده از فناوری نانو تولید شده است و خاطرنشان کرد: از این رو دانشگاه امام حسین با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو به منظور توسعه کاربردهای علوم پایه در فناوری نانو و عرضه آخرین دستاوردهای محققان در حوزه های مختلف اقدام به برگزاری این همایش دو روزه کرده است.

دبیر این همایش اضافه کرد: در این همایش 233 مقاله ارسال شده است که از این تعداد 61 مقاله پذیرفته نشدند. همچنین 112 پوستر پذیرفته شده است که در نمایشگاه جنبی این همایش عرضه می شود.

وی انجمن نانوتکنولوژی، موسسه آموزش و تحقیقات صنایع دفاعی، دانشگاههای کاشان، تربیت مدرس و مالک اشتر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ستاد توسعه فناوری نانو و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال را از حامیان این همایش نام برد.