رفع شبهات موجود درباره وظایف معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر درباره ادغام معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و تداخل این معاونت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: پژوهش و فناوری در امتداد یکدیگر هستند از این رو معاونت پژوهش و فناوری را ادغام کردیم اما برنامه های گذشته در این زمینه ها تغییری نخواهند کرد و با عمق بیشتری با تأکید بر تبدیل علم به ثروت ادامه خواهند داشت.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با تشریح سایر برنامه های اولویت دار معاونت جدید پژوهشی وزارت علوم افزود: تربیت نیروی انسانی دانشمند عالم و یا به تعبیر عالم ملکوتی، افزایش ثروت از فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی، توسعه زیرساختها در کلیه بخشها، ارتقا کیفی فعالیتهای پژوهشی، تدوین قوانین حمایتی از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد بخشی از برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم به شمار می رود.

وی تلاش برای افزایش سهم بودجه تحقیقات از تولید ناخالص داخلی، به کارگیری تحصیلات تکمیلی در حل مسائل کشور از طریق پژوهش و تصویب دوره های پژوهش محور در برابر دوره های آموزش محور در مقطع تحصیلات تکمیلی را از دیگر برنامه های خود در حوزه معاونت پژوهشی دانست.

مهدی نژاد با اشاره به بحث تجهیزات در دانشگاهها گفت: دستگاههای اجرایی موظف شده اند به طور سالانه با تخصیص اعتباری معادل 200 میلیون تومان به راه اندازی آزمایشگاه در دانشگاهها بپردازند.

مهدی نژاد با اشاره به برگزاری هفته پژوهش از 21 آذرماه گفت: زنگ پژوهش شنبه آینده در یکی از مدارس شهر تهران با حضور وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش به صدا در می آید و چهارشنبه 25 آذرماه نیز جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزار می شود.

وی ارتقاء شأن پژوهشگران و آشنا کردن جامعه با جامعه پژوهشی کشور را از برنامه های وزارت علوم در هفته پژوهش دانست و اظهار داشت: ما تأکید داریم که در کشور ایده های علمی توسعه یابند و مسیر استفاده از دستاوردهای پژوهی و تبدیل آنها به ثروت تسهیل شود.