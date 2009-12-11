9 هزار دانش آموز عضو شورای دانش آموزی هستند

حسین گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به اینکه 9 هزار و 938 دانش آموزان این استان عضو شورای دانش آموزی هستند، اظهار داشت: از این تعداد پنج هزار و 17 نفر دانش آموز دختر و چهار هزار و 921 نفر دانش آموز پسر است.

وی افزود: تعداد مدارس مجری طرح برای شوراهای دانش آموزی هزار و 513 مدرسه بوده است.

گنجی با بیان اینکه 159هزار و 355 دانش آموزان کل دانش آموزان استان است بیان داشت: تعداد داوطلبان عضویت شورا دانش آموزی 26 هزار و 906 نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کمیته های تشکیل شده در شوراهای استان سه هزار و 334 کمیته است، خاطرنشان کرد: تعداد 98 هزار و 937 نفر دانش آموز در کمیته های شورا جذب شده است.

وی اذعان داشت: 15 هزار و 785 آرا اخذ شده است که تعداد 76 هزار و 791 رای اخذ شده از مدارس دخترانه و 74 هزار و 994 رای اخذ شده از مدارس پسرانه این استان بوده است.

گنجی یادآور شد: قبل از برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی بیش از دو هزار برگه پوستر انتخاباتی و بیش از 170 هزار برگه تعرفه انتخاباتی در بین مدارس توزیع شده است.