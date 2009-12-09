بودجه 100 میلیارد تومانی برای ساماندهی پیشگیری از جرم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا جزینی روز چهارشنبه در نشست رونمایی از دستاوردهای علمی اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم به روند تشکیل ساختار پلیس پیشگیری در ناجا اشاره کرد و گفت: سال گذشته که سال پیشگیری از وقوع جرم نامگذاری شده بود 100 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی این امر اختصاص یافت .



سردار جزینی با تاکید بر نهادینه شدن، پیشگیری در نیروی انتظامی، انتقال تجارب و آموزش، ایجاد همنوایی بین کارکنان ناجا با اساتید حوزه علوم اجتماعی، سرعت بخشیدن جریان توسعه علمی و هماهنگی میان صاحبنظران به ویژه در امر پیشگیری، ایجاد ارتباط اثربخش میان نظریه پردازان و بهره برداران و تسهیل در فرایند توسعه دانش پیشگیری را از اهداف تشکیل همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ذکر کرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده با بیان اینکه نیروی انتظامی، پرچم پیشگیری از جرم را به اهتزاز در آورده است سلیقه ای برخورد نکردن و وجود ملاکهای معتبر علمی در پذیرش یا رد مقالات را از مزیتهای همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد.

وی با بیان اینکه مقالات پذیرفته شده در این همایش از استانداردهای بالایی برخوردار است اظهار داشت: استفاده از این مقالات در فصلنامه پلیس پیشگیری منتج به دریافت گریل علمی – ترویجی که مورد تایید وزارتخانه علوم و فناوری هست خواهد شد.

سردار جزینی برگزاری همایشهای علمی پربار را سیاست نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: معتقد هستیم ناجا باید با هماهنگی اساتید و دانشجویان فرهیخته در جهت شکوفایی علمی در رشته های مختلف اقدام کند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به تاسیس دانشکده های مرزبانی، تخصصی راهنمایی و رانندگی گفت: همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم منبع مناسبی برای دانشگاه نیروی انتظامی خصوصاً دانشکده انتظامی و پلیسهای تخصصی است تا خود را از جهت علمی پربار کنند.

نشست رونمایی از دستاوردهای علمی اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم با حضور سردار جزینی جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، سردار نوروزی رئیس پلیس پیشگیری ناجا و جمعی از اساتید دانشگاهی در سالن همایش مجتمع الغدیر برگزار شد.