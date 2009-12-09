اصغر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تور بینالمللی مازندران تنها توری است که در رده سنی جوانان در سطح قاره آسیا برگزار می شود. در دورههای پیش شاهد حضور تیمهای خوبی در تور مازندران بودیم اما امسال بدلیل شیوع آنفلوانزای خوکی تیمهای کمی از این پیکارها استقبال کردهاند.
وی افزود: هم اکنون تیم دوچرخه سواری ارمنستان وارد ایران شده و تا این زمان قرار است چهار تیم دیگر نیز وارد کشورمان شوند. طبق قوانین بینالمللی تنها امتیاز تورهایی در رنکینگ جهانی محاسبه می شود که حداقل شاهد حضور پنج ملیت مختلف در آن مسابقات باشیم. با این وصف اگر چهار تیم هم به ایران بیایند با حضور رکابزنان ایرانی پنج ملیت این تور کامل می شود.
دبیر فدراسیون دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: این تور بینالمللی در رده جوانان است و رنکینگ جهانی جوانان برای ما اهمیت زیادی ندارد. ملاک ارزیابی امروز ما ارتقاء رنکینگهای آسیایی و جهانی رکابزنان رده سنی بزرگسالان است که خوشبختانه هم اکنون دوچرخه سواران ایران رتبه اول تا دهم آسیا را از آن خود دارند.
وی تاکید کرد: قطعا مشکل تور بینالمللی تفتان گریبانگیر تور مازندران نمی شود زیرا اشکال تور تفتان در نحوه برگزاری آن بود نه تعداد کم تیمها. بنابراین اگر سال آینده کمی زودتر در دعوت تیمها اقدام کنیم مشکلی بوجود نیامده و شاهد حضور تیمهای بیشتری خواهیم بود و به هیچ عنوان امتیاز بینالمللی این تور لغو نخواهد شد.
شانزدهمین دوره مسابقات تور بینالمللی دوچرخهسواری مازندران، یادواره سرداران و 10 هزار شهید این استان از تاریخ 20 لغایت 23 آذرماه برگزار می شود.
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