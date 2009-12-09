امکانات جدید دستگاههای کتابخوان دستی برای نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اگزامینر، این دستگاه که از زمان ساخت آن در سال 2007 تا کنون از استقبال خوبی برخوردار بوده در سال 2008 به قابلیت بلند خواندن نیز مجهز شد اما کاربران برای استفاده از آن مجبور بودند هزینه‌ای اضافه بپردازند. پرداخت این هزینه با اعتراض فدراسیون ملی نابینایان (NFB) در بهار سال 2009 مواجه شد.

اخیرا آمازون اعلام کرد که تصمیم گرفته ‌است قابلیتهای جدیدی را شامل مجموعه‌ای از فرامین صوتی برای برقراری ارتباط ویژه سمعی برای نابینایان و افزایش اندازه قلم نوشته‌ها برای کم‌بینایان در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

اگر چه این تجدید نظر آمازون فدراسیون ملی نابینایان را خوشحال کرده‌ اما با نارضایتیهای جدیدی نیز مواجه شده‌ است. انجمن صنفی نویسندگان نگران است که با این کار فروش کتابهای صوتی از رونق بیفتد.

هم ‌اکنون به طور رسمی یک میلیون و 300 هزار نابینا در آمریکا زندگی می‌کنند که این وسیله می‌توان در تحصیل و مطالعه بسیاری از آنها مفید واقع شود.

"بوک ریدر"ها یا کتابخوانهای الکترونیکی دستگاههای کوچکی هستند که کمک می‌کنند تا کاربران نسخه‌های الکترونیکی کتابهای مورد نظر خود را روی صفحه‌ نمایشگر کوچکی مشاهده کنند. با توجه به حمل آسان این وسیله و استفاده نکردن از کاغذ این وسیله توانسته امروزه توجه بسیاری از مخاطبان کتاب خصوصاً جوانان و همچنین علاقمندان به محیط زیست را به خود جلب کند.