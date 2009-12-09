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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

سه میلیون گل شاخه بریده در چهارمحال و بختیاری تولید شده است

سه میلیون گل شاخه بریده در چهارمحال و بختیاری تولید شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید سه میلیون و 600 هزار گل شاخه بریده درسال جاری در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محمودرضا افلاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این تعداد تولید گل شاخه بریده در سه هکتار گلخانه تولید شده است.

وی افزود: گلهای تولید شده در این گلخانه ها گل رز و گل آلسترمریل است.

وی با بیان اینکه تولیدات گل افزایش داشته است، بیان داشت: دلیل افزایش تولید گل افزایش سطح و شرایط کنترل بوده است.

افلاکی با اشاره به اینکه در هر متر مربع 120 شاخه گل تولید می شود، اذعان داشت: گلهای این استان در پایانه تهران وارد می شود گل های تولیدی در حال حاضر جوابگوی بازار کشور است و تاکنون صادرات نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت بازار گل در کشور بیش از تولیدات گل در کشور است.

کد مطلب 997194

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