سه میلیون گل شاخه بریده در چهارمحال و بختیاری تولید شده است

محمودرضا افلاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این تعداد تولید گل شاخه بریده در سه هکتار گلخانه تولید شده است.
وی افزود: گلهای تولید شده در این گلخانه ها گل رز و گل آلسترمریل است.
وی با بیان اینکه تولیدات گل افزایش داشته است، بیان داشت: دلیل افزایش تولید گل افزایش سطح و شرایط کنترل بوده است.
افلاکی با اشاره به اینکه در هر متر مربع 120 شاخه گل تولید می شود، اذعان داشت: گلهای این استان در پایانه تهران وارد می شود گل های تولیدی در حال حاضر جوابگوی بازار کشور است و تاکنون صادرات نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت بازار گل در کشور بیش از تولیدات گل در کشور است.
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