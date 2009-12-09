سه میلیون گل شاخه بریده در چهارمحال و بختیاری تولید شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید سه میلیون و 600 هزار گل شاخه بریده درسال جاری در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.