رفتار پلیس در هفت استان کشور استانداردسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام نوروزی چهارشنبه در حاشیه نشست رونمایی از دستاوردهای علمی همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران گفت: اسفند ماه سال گذشته همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم برگزار و مقالاتی به دبیرخانه این همایش ارائه شد که امروز چکیده این مقالات به صورت کتاب درآمده و رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به بررسی 100 مقاله در این همایش اضافه کرد: استفاده از این مقالات و چکیده آنها پیشگیری نرم از وقوع جرم است و این چکیده‌ها منابعی هستند که در اختیار اساتید و کارکنان ناجا قرار می‌گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور یکی از منابع استانداردسازی رفتار ماموران پلیس را همین چکیده‌ها عنوان کرد و افزود: هر چه آموزش همگانی و ارتقای کیفی آموزش کارکنان بهتر صورت گیرد به همان قدر شاهد کاهش جرائم نیز خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در سال جاری آموزش کارکنان در هفت استان کشور اجرایی شده و هم اکنون دوره های آموزشی در استانهای خراسان‌ رضوی و گیلان در حال اتمام است و استانداردسازی رفتار پلیس در استان قزوین نیز به زودی آغاز می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا وضعیت کنونی رفتار پلیس را نسبت به گذشته بهتر دانست و گفت: در استانهایی که آموزشها به پایان رسیده رضایتمان از رفتار ماموران بیشتر است.

نوروزی با اشاره به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه اضافه کرد: یک بخش از پیشگیری از وقوع جرم اقدامات دستگاه قضایی است، یک بخش اقدامات پلیس و بخش دیگر مردم هستند و وظیفه رسانه‌ها نیز افزایش آگاهی مردم در رابطه با جرائم است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در رابطه با راه‌اندازی کلانتری زنان نیز با اشاره به اینکه یک کلانتری زنان در مشهد به صورت پایلوت راه‌اندازی شده است گفت: راه‌اندازی کلانتری زنان احتیاج به تصویب و ابلاغ دارد که هنوز ابلاغ نشده است.