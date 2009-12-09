تصاعد آنی گاز متان موجب کشته شدن چهار معدنکار شده است

سید جواد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در اولین اظهار نظر پس از حادثه معدن هجدک عنوان کرد: دلیل اصلی حادثه معدن هجدک و کشته شدن چهار معدنکار در تونلهای این معدن تصاعد آنی گاز متان از معدن بوده است.

وی افزود: بعد از بررسی اولیه بازرسان اداره کل کار و امور اجتماعی استان کرمان از حادثه ای که در ساعت 18 روز دوشنبه در معدن هجدک اتفاق افتاد، دلیل اصلی این حادثه ناشی از تصاعد آنی گاز که همراه با ریزش زغال بوده است تشخیص داده شده است.

منصوری خاطر نشان کرد: بر اثر این حادثه دو نفر از کارگران زیر آوار و دو نفر نیز به دلیل خفگی ناشی از گاز متان جان خود را از دست داده اند.

وی اضافه کرد: از آنجا که معدن هجدک از معادن مجهز استان است بعد از تصاعد گاز تهویه های کارگاه گاز را خارج و از کسترش گاز متان به سایر بخشهای معدن پیشگیری شده است.

وی گفت: طبق بازدید اولیه کارگاه از لحاظ ایجاد استحکامات و تهویه محل مشکلی نداشته است.

منصوری اظهار نظر نهایی درخصوص بروز این حادثه را منوط به خارج کردن زغال حاصل از ریزش معدن و بازرسی کامل منطقه بروز حادثه دانست.

از ابتدای سال جاری تاکنون بر اثر بروز چهار حادثه در معادن زغالسنگ کرمان 18 نفر در این معادن جان خود را از دست داده اند.