3500 اتوبوس شرکت واحد معاینه فنی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مقدم با اشاره به جابجایی بیش از چهار میلیون مسافر توسط اتوبوسهای شرکت واحد اظهار داشت: در سالیان اخیر تامین ایمنی تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوسها یکی از دغدغه های مهم مدیریت شهری بوده و در همین راستا این ستاد پس از مطالعات گسترده تصمیم به احداث سه خط کاملاً مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین با استفاده از تکنولوژی روز دنیا در توقفگاههای شرکت واحد گرفت به گونه ای که در آذر ماه سال گذشته عملیات عمرانی سه مرکز معاینه فنی بسیج، بعثت و جنت آباد به ترتیب در محل توقفگاههای شماره 3، 4 و 6 آغاز شد و در اواخر مرداد ماه سال جاری و با حضور شهردار تهران افتتاح و آغاز به کار کرد.

وی ظرفیت بالقوه مراکز یاد شده را روزانه 150 دستگاه دانست و ابراز امیدواری کرد تا پایان آذرماه و با مراجعه مستمر اتوبوسهای مناطق مختلف برای نخستین بار تمامی اتوبوسهای بلیتی معاینه فنی شوند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران میزان استقبال مناطق 3، 9 و 10 اتوبوسرانی و نخستین خط اتوبوسهای تندرو (BRT) از مراکز معاینه فنی را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده مناطق 6 و 11 نیز در روزهای آینده بیش از پیش در این زمینه ها فعال خواهند شد.

مقدم دوره های زمانی مراجعه وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوسها را به مراکز معاینه فنی هر سه ماه یک بار اعلام کرد و گفت:‌ یکی از مهمترین دلایل موفقیت معاینه فنی اتوبوسها، تعامل منطقی و هم اندیشی مستمر با مدیران و کارشناسان شرکت واحد اتوبوسرانی است که برای اولین بار در تاریخ فعالیت اتوبوسرانی انجام می شود و می تواند به عنوان الگوی موفق از همکاری بین بخشی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با تمهیدات اندیشیده شده به زودی معاینه فنی اتوبوسهای بخش خصوصی که دو سال از عمر آنها گذشته باشد آغاز خواهد شد اظهار کرد: مراجعه تعدادی از اتوبوسهای بلیتی که سه ماه از نخستین معاینه فنی آنها سپری شده نیز از هفته گذشته آغاز و به تدریج ادامه خواهد داشت.

بنا بر این گزارش در مراکز معاینه فنی، اتوبوسها به طور کامل و دقیق از نظر ترمز، میزان فرمان، چراغ، کدری دود خروجی از اگزوزها، روغن سوزی، وضعیت لاستیکها، برف پاک کن، آینه ها، چراغها، سلامت شیشه ها و موارد دیگر مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین شهروندان تهرانی از این پس روز به روز با خیال راحت تر با این وسیله نقلیه عمومی سفر خواهند کرد.