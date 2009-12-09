به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره فیلم دبی از امروز نهم دسامبر با نمایش فیلم سینمایی "9" به کارگردانی راب مارشال و بازی دانیل دی لوئیس، ماریون کوتیار، پنهلوپه کروز، نیکل کیدمن، جودی دنج و... آغاز میشود و روز 16 دسامبر با نمایش فیلم سینمایی "آواتار" به کارگردانی جیمز کامرون به پایان میرسد.
در بخش جایزه مهر ویژه فیلمهای آسیایی و آفریقایی فیلمهای سینمایی "کشتزارهای سپید" ساخته محمد رسولاف و "حیران" به کارگردانی شالیزه عارفپور حضور دارند. فرمانآرا رئیس هیئت داوران این بخش است و نورالدین لخماری از مغرب، کیث شیری، مانیشا کویرالا از نپال و ژان میشل فرودون سردبیر کایه دو سینما دیگر اعضای این هیئت هستند.
جایزه مهر برای دومین سال است که در جشنواره فیلم دبی اعطا میشود و 15 فیلم حاضر در این بخش از میان نمایندگان 33 کشور آسیایی و آفریقایی انتخاب شدهاند. مستند "تهران بدون مجوز" ساخته سپیده فارسی هم در بخش جایزه مستند مهر آسیا آفریقا در ششمین جشنواره فیلم دبی به نمایش درخواهد آمد.
فیلم کوتاه "یک روز قشنگ برفی" ساخته مشترک امیر تودهروستا و ماهایا پطروسیان در بخش جایزه مهر روی پرده میرود و "زمزمه با باد" شهرام علیدی به نمایندگی از سینمای عراق در بخش شبهای عربی به نمایش درمیآید. "زنان بدون مردان" ساخته شیرین نشاط دیگر فیلم حاضر در بخش جایزه مهر آسیا آفریقا است.
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