20 میلیارد ریال اعتبار بخشودگی خسارات خشکسالی به سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، احمد طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی بانک ها در خصوص خشکسالی و خسارات ناشی از آن گفت: دستورالعمل نحوه استمهال و تامین سود کارمزد برای بخشودگی جرائم دیرکرد اقساط سررسید شده سال 88 به استان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه این دستورالعمل مربوط به خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی است، گفت: بیشترین خسارات وارده به کشاورزان استان سمنان را بحث سرمازدگی است.

طاهری حجم اعتبارات اختصاصی را کمتر از 20 میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح کرد: این اعتبار تنها در بخش خشکسالی هزینه می شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استانداری سمنان با اشاره به اینکه در بخش نامه ارسالی هیج اشاره ای به خسارات وارده به کشاورزان استان سمنان در بحث سرمازدگی نشده است.

وی حجم اعتبارات برای استمهال خسارات در سال گذشته در این استان را 180 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: سال گذشته تمام وام گیرندگان مشمول استمهال و بخشودگی شدند و اگر این امر همه ساله صورت گیرد برای مردم توقع خاصی ایجاد می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست به وضعیت بارندگی امسال در این استان اشاره کرد و گفت: وضعیت بارندگی امسال در حد نرمال است.

علی اصغر میرزایی تصریح کرد: سال گذشته در سطح یک هزار و 200 هکتار از اراضی این استان سامانه آبیاری تحت فشار انجام شده است.