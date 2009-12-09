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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

شریعتی نیاسر اعلام کرد:

سهم ناچیز پژوهش از تولید ناخالص ملی/ استفاده از فناوری نانو در حوزه دفاعی

سهم ناچیز پژوهش از تولید ناخالص ملی/ استفاده از فناوری نانو در حوزه دفاعی

رئیس انجمن نانو فناوری ایران با اشاره به عقب ماندگی کشور در زمینه پزوهش در حوزه نانو گفت: این عقب ماندگی به دلیل کمبود زیرساختهای لازم تحقیقاتی از قیبل آزمایشگاهها و تجهیزات و سهم ناچیز پزوهش از تولید ناخالص ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر چهارشنبه در همایش نقش علوم پایه در فناوری نانو دستیابی به فناوریهای نو و پیشرفته را متاثر از پژوهش و تحقیق دانست و خاطرنشان کرد: این در حالی است که سهم پژوهش کشور از درآمد ناخالص ناچیز است و نسبت به برنامه چهارم توسعه عقب هستیم.

وی با تاکید بر اینکه از قافله جهانی علم عقب مانده ایم، افزود: این عقب ماندگی را باید در کمبود زیرساختهای لازم از قیبل آزمایشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی دید.

شریعتی نیاسر به بیان کاربردهای فناوری نانو در حوزه های مختلف پرداخت و اظهار داشت: بشر با استفاده از این تکنولوژی می تواند فراسوی محدودیتها حرکت کند و فرصتهایی را برای جوامع ایجاد کند تا فاصله ها به سرعت کاهش یابند.

رئیس انجمن نانوفناوری به کاربردهای فناوری نانو در حوزه دفاعی اشاره کرد و یادآور شد: امروزه استفاده از این فناوری در حوزه دفاعی و نظامی بسیار چشمگیر است به طوری که با کاربردی کردن این فناوری می توان زمینه های مناسبی برای جلوگیری از تهدیدات احتمالی فراهم کرد. 

کد مطلب 997210

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