دکتر حمید ضیایی پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتهایی ما را به سمت مطالعات میان‌رشته‌ای سوق داده‌اند، گفت: با توجه به پیشرفت علوم و فناوریهای مختلف امروز رشد رشته‌های علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تنها با ادغام رشته‌های مختلف میسر است .

ضیایی پرور گفت: به همین جهت عمده رشته‌های بین رشته‌ای یا چند رشته ای تلفیقی از چند رشته مختلف هستند و علتش هم این است که توسعه علوم و فناوریها بدون استفاده و کمک از رشته‌های جنبی و متفاوت امکانپذیر نیست. مثلاً فرض بگیرید امروز فناوری مثل نانو تکنولوژی می‌آید و به کمک کشاورزی می‌پیوندد.

وی افزود: بنابراین پیشرفت در رشته کشاورزی بدون توجه به فناوری نانو شاید امکانپذیر نباشد یا در رشته‌های پزشکی می‌آیند از فناوری هسته ای استفاده می‌کنند. بنابراین می بینید که ضرورتها و نیازهای جامعه و توسعه ای که جامعه به آن نیاز دارد فقط با کمک رشته‌های چند رشته‌ای میسر است.

این مدرس دانشکده صداو سیما در پاسخ به این سؤال که مهمترین مطالعات میان‌رشته ای در حوزه تخصصی شما چه مواردی هستند، گفت: ما در داخل کشور در حوزه ارتباطات متأسفانه رشته‌های میان رشته ای نداریم ولی در خارج از ایران مثلاً در یکی از دانشگاههای آمریکا در رشته ارتباطات 35 گرایش میان رشته‌ای وجود دارند که معمولاً ادغامی از رشته‌های کامپیوتر، فناوری اطلاعات، علوم سیاسی، روابط بین الملل، معماری، گرافیک و سایر رشته هاست که آمده‌اند با ارتباطات ادغام شده‌اند.

ضیایی پرور در مورد اینکه آیا مطالعات میان‌رشته‌ای می‌توانند تا حدی به مشکل تخصص در جهان ما پاسخ دهند، نیز اظهار داشت: شاید بتوان گفت ضرورت تخصصهای جدید باعث شده مطالعات میان‌رشته‌ای و رشته‌های بین رشته‌ای در دانشگاهها ایجاد و توسعه یابند. بنابراین فکر می‌کنم هیچ منافاتی میان توسعه مطالعات بین‌رشته‌ای با تخصصی شدن علوم و فناوریها وجود ندارد.