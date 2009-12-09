45 هزار نفر به جرم ورود غیر مجاز به ایران دستگیر شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ حسین ذوالفقاری روز چهارشنبه در نشست خبری به خبرنگاران گفت: ماموران مرزبانی نیروی انتظامی در مرزهای سراسر کشور به طور میانگین روزانه 600 نفر را به علت ورود غیرمجاز به خاک ایران شناسائی و دستگیر می کنند.

وی اظهار داشت: پلیس مرزبانی برای تامین امنیت مرزهای کشور در ساختار جدید از مرزنشینان با عنوان "مرزیار" استفاده خواهد کرد.

سردار ذوالفقاری رئیس پلیس مرزبانی ناجا یکی از برنامه های جدید مرزبانی را جذب و آموزش نیروهای مرزبانی اعلام کرد و گفت: مراکز آموزشی را در دانشکده مرزبانی در سه سطح راه اندازی و تا پایان سال سازماندهی و تمامی برنامه های آموزشی مرزبانی را تا سال 89 به صورت تخصصی اجرا خواهیم کرد.

رئیس پلیس مرزبانی ناجا افزود: باید نسبت به جذب نیروهایی که متناسب با مرزها هستند و انگیزه و توان جسمی بالایی برای حضور در مرزها و امنیت کشور دارند، اقدام کنیم.

وی محور دیگر برنامه های این پلیس را توجه به آموزشهای تخصصی در حوزه های مختلف مثل الکترونیک و برق، تکاوری و غیره برای برخورداری از نیروهای با مهارت در مرزها برشمرد.

سردار ذوالفقاری به افزایش انگیزه و روحیه کارکنان اشاره و اضافه کرد: تامین مسکن مرزبانان به عنوان یک امتیاز ویژه از دیگر برنامه های ما است.

به گفته این مقام انتظامی، اعطای امتیازات در نظرگرفته شده برای مرزبانان به جذب نیروهای کارآمد در این حوزه کمک می کند بنابراین حوزه ماموریت مرزبانان را باید به نحوی طراحی کرد تا انگیزه خدمت در آنان افزایش یابد.

وی حمایتهای حقوقی و معنوی مرزبانان را از دیگر برنامه های نیروی انتظامی برشمرد و افزود: تا پایان سال 89 نزدیک به 20 درصد افزایش نیروی انسانی را در مرزبانی شاهد خواهیم بود.

سردار ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اجرای کامل طرح انسداد مرزها در کشور 3 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود 70 درصد از اعتبارات در جهت انسداد مرزهای آسیب پذیر و 30 درصد باقی مانده نیز برای مرزهای آرام در نظرگرفته شده است.

وی به بهره گیری بیشتر از امکانات الکترونیکی در مرزها اشاره کرد و یادآور شد: احداث موانع در مرزهای آسیب پذیر مانند کانال و دیوار و استفاده از اپتیک، پوشش هوایی توسط هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین در کنترل مرزها کمک زیادی می کند.

سردار ذوالفقاری اظهار امیدواری کرد تا با استقرار ساختار جدید مرزبانی سرعت تحول و کنترل مرزها افزایش یابد چرا که کنترل موثر مرزها تاثیر زیادی برامنیت داخل کشور دارد.

فرمانده مرزبانی ناجا با اشاره به همکاری کشور پاکستان در تحویل اجساد شهدای ناجا گفت: هنوز اجساد این شهدا به کشور تحویل نشده است. ضمن اینکه در شناسائی و دستگیری تروریستهایی که تحت تعقیب ایران هستند سال گذشته نیروی انتظامی تمام مشخصات افراد را به همراه محلی که این افراد در خاک پاکستان مخفی شده اند به مقامات این کشور داده بود اما هنوزهیچ نتیجه ای در این باره حاصل نشده است و امیدواریم که با پیگیریهایی که امسال صورت گرفته نتیجه خوبی دریافت کنیم.