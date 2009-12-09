شایسته ترین هنرمند موسیقی رخت بر بست

داود گنجه ای با بیان این مطلب و با اظهار تاسف بسیار از درگذشت این استاد بزرگ به خبرنگار مهر گفت : استاد پایور زحمات فراوانی برای موسیقی کشید و به عنوان پرکارترین موسیقیدان ایرانی که به همه حوزه های تئوری،اجرا و آهنگسازی نیز اشراف داشت آثارمکتوب ارزشمند و موثری را از خود به جای گذاشت.

این موسیقیدان درادامه افزود: جامعه فرهنگی وهنر موسیقی ایران فرزند شایسته و ارزشمندی را از دست داد که پر کردن جای او به سختی میسر است ونمی توان آهنگساز و موسیقیدانی به قدرت و توانایی پایور یافت.

گنجه ای با اشاره به دانش و هوش بالای پایور در ثبت و ضبط موسیقی به نقل خاطره ای از او پرداخت و گفت : در یکی از سالهای دهه چهل نزد نورعلی برومند بودیم وایشان قطعه ای قدیمی را می نواخت و ازما چند نفری از نوازندگان (که بسیاری از آنها اینک از بزرگان هنر موسیقی هستند)خواست تا نت قطعه را بنویسیم و کسی بلد نبود در این هنگام پایور سر رسید و همزمان که داشت با برومند صحبت می کرد متوجه قضیه شد و نت قطعه را به من گفت و من هم آن را نوشته و به آقای برومند دادم و ایشان تشویق کرد ومن بلافاصله گفتم که نت قطعه را آقای پایور نوشته است.می خواهم بگویم که زنده یاد پایور درهمه زمینه های موسیقی و از جمله در آوا نویسی و تئوری موسیقی نبوغ فوق العاده ای داشت.

قائم مقام خانه موسیقی در پایان با اعلام تسلیت خانه موسیقی به خانواده آن مرحوم در باره مراسم تشییع پیکر استاد پایور گفت : ما برای تعیین تاریخ برگزاری مراسم تشییع با بستگان آن مرحوم در حال هماهنگی هستیم و به محض مشخص شدن جزئیات برنامه، آن را اعلام خواهیم کرد.