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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

داود گنجه ای در گفتگو با مهر:

شایسته ترین هنرمند موسیقی رخت بر بست

شایسته ترین هنرمند موسیقی رخت بر بست

استاد فرامرز پایور شایسته ترین هنرمند موسیقی ایران بود که متاسفانه در پی دیگر نوازنده برجسته سنتور ایران (پرویز مشکاتیان) رخت بر بست و رفت.

داود گنجه ای با بیان این مطلب و با اظهار تاسف بسیار از درگذشت این استاد بزرگ به خبرنگار مهر گفت : استاد پایور زحمات فراوانی برای موسیقی کشید و به عنوان پرکارترین موسیقیدان ایرانی که به همه حوزه های تئوری،اجرا و آهنگسازی نیز اشراف داشت آثارمکتوب ارزشمند و موثری را از خود به جای گذاشت.

این موسیقیدان درادامه افزود: جامعه فرهنگی وهنر موسیقی ایران فرزند شایسته و ارزشمندی را از دست داد که پر کردن جای او به سختی میسر است ونمی توان آهنگساز و موسیقیدانی به قدرت و توانایی پایور یافت.

گنجه ای با اشاره به دانش و هوش بالای پایور در ثبت و ضبط موسیقی به نقل خاطره ای از او پرداخت و گفت : در یکی از سالهای دهه چهل نزد نورعلی برومند بودیم وایشان قطعه ای قدیمی را می نواخت و ازما چند نفری از نوازندگان (که بسیاری از آنها اینک از بزرگان هنر موسیقی هستند)خواست تا نت قطعه را بنویسیم و کسی بلد نبود در این هنگام پایور سر رسید و همزمان که داشت با برومند صحبت می کرد متوجه قضیه شد و نت قطعه را به من گفت و من هم آن را نوشته و به آقای برومند دادم و ایشان تشویق کرد ومن بلافاصله گفتم که نت قطعه را آقای پایور نوشته است.می خواهم بگویم که زنده یاد پایور درهمه زمینه های موسیقی و از جمله در آوا نویسی و تئوری موسیقی نبوغ فوق العاده ای داشت.

قائم مقام خانه موسیقی در پایان با اعلام تسلیت خانه موسیقی به خانواده آن مرحوم در باره مراسم تشییع پیکر استاد پایور گفت : ما برای تعیین تاریخ برگزاری مراسم تشییع با بستگان آن مرحوم در حال هماهنگی هستیم و به محض مشخص شدن جزئیات برنامه، آن را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 997215

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