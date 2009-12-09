پایور سنتور را زنده نگه داشت

سوسن اصلانی ضمن بیان این مطلب درگذشت استاد پایور را ضایعه ای بزرگ دانست و به خبرنگار مهر گفت : استاد پایور مردی سختکوش و بزرگ اندیش بود که برای زنده نگه داشتن ساز سنتور از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

این نوازنده سنتور در ادامه افزود : یکی از افتخارات من شاگردی نزد این بزرگوار است من سنتور را در ابتدا از ایشان یاد گرفتم و پس از تداوم دوران شاگردی ام نزد این استاد مسلم موسیقی ایرانی، انسان بودن و حسن اخلاق را از او آموختم و همیشه سعی کردم متد آموزشی ایشان را با شاگردانم کار کنم و مجموع آموخته هایم از دوران شاگردی با پایور را به دیگران انتقال دهم.

اصلانی در ادامه به خصوصیات اخلاقی ایشان اشاره کرد و گفت : استاد پایور آموزگاری جدی و با اخلاق بود که در تمام کلاس ها با جدیدت موسیقی ایرانی را آموزش می داد ، به خوبی به یاد دارم که در سایه همین جدیدیت از کلاس های ایشان بیشترین بهره را می بردیم.

وی در پایان افزود : پرکشیدن این بزرگوار را نمی توان باور کرد اما آنچه مسلم است او با آثارش زنده و جاوید خواهد ماند؛ من و همسرم حسین دهلوی درگذشت ایشان را به جامعه موسیقی تسلیت عرض می کنیم.