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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

اصلانی در گفتگو با مهر:

پایور سنتور را زنده نگه داشت

پایور سنتور را زنده نگه داشت

فرامرز پایور استاد بی بدیل سنتور بود که نقش مهمی در زنده نگه داشتن این ساز ایفا کرد.

سوسن اصلانی ضمن بیان این مطلب درگذشت استاد پایور را ضایعه ای بزرگ دانست و به خبرنگار مهر گفت : استاد پایور مردی سختکوش و بزرگ اندیش بود که برای زنده نگه داشتن ساز سنتور از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

این نوازنده سنتور در ادامه افزود : یکی از افتخارات من شاگردی نزد این بزرگوار است من سنتور را در ابتدا از ایشان یاد گرفتم و پس از تداوم دوران شاگردی ام نزد این استاد مسلم موسیقی ایرانی، انسان بودن و حسن اخلاق را از او آموختم و همیشه سعی کردم متد آموزشی ایشان را با شاگردانم کار کنم و مجموع آموخته هایم از دوران شاگردی با پایور را به دیگران انتقال دهم.  

اصلانی در ادامه به خصوصیات اخلاقی ایشان اشاره کرد و گفت : استاد پایور آموزگاری جدی و با اخلاق بود که در تمام کلاس ها با جدیدت موسیقی ایرانی را آموزش می داد ، به خوبی به یاد دارم که در سایه همین جدیدیت از کلاس های ایشان بیشترین بهره را می بردیم.

وی در پایان افزود : پرکشیدن این بزرگوار را نمی توان باور کرد اما آنچه مسلم است او با آثارش زنده و جاوید خواهد ماند؛ من و همسرم حسین دهلوی درگذشت ایشان را به جامعه موسیقی تسلیت عرض می کنیم.   

        

کد مطلب 997216

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