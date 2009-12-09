تعیین جایگاه برای مرکز مناطق آزاد در تشکیلات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمید بقایی گفت: خوشبختانه در شرایط فعلی مرکز، دارای انضباط کاری بوده و از حالت بلاتکلیفی خارج شده است.

وی افزود: تعیین نقش و جایگاه سازمانی مرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قانون مند شدن آن منجر و برای آن در تشکیلات ریاست جمهوری نیز جایگاه تعریف و تعیین شده است. وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته جایگاه سازمانی مرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چندان مشخص نبود.

سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه همه بخشهای مناطق آزاد باید پیشرفت یکسانی داشته باشند، متذکر شد: در مناطق آزاد نباید شاهد این مساله باشیم که بخشهایی از آنها با رشد بی رویه مواجه شوند و در بخشهای حاشیه ای مناطق آزاد هنوز عده ای کپر نشینی کنند.