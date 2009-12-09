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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۷

نبود بازیکن باتجربه از مشکلات والیبال خراسان رضوی است

نبود بازیکن باتجربه از مشکلات والیبال خراسان رضوی است

مشهد - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم هیئت والیبال خراسان رضوی با بیان اینکه وضعیت عمومی بازیکنان مناسب است، گفت: کماکان تیم ما از نبود بازیکن باتجربه و موثر رنج می برد.

سرمربی تیم هیئت والیبال خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت این تیم پیش از دیدار مقابل بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: وضعیت عمومی بازیکنان مناسب است اما کماکان تیم ما از نبود بازیکن با تجربه و موثر رنج می برد.

جبار قوچان نژاد ادامه داد: همچنین در این دیدار حامد صمدی، کاپیتان تیم را در اختیار نخواهیم داشت و این مسئله می تواند عمده ترین مشکل ما برای این دیدار باشد.

وی افزود: امیدواریم امروز مقابل تیم منسجم و قدرتمند بانک کشاورزی، مسابقه خوبی را به نمایش بگذاریم و بتوانیم ناکامی باخت هفته گذشته مقابل گنبد را جبران کنیم.

دیدار تیم های والیبال بانک کشاورزی تهران و هیئت والیبال خراسان رضوی از هفته پنجم لیگ برتر والیبال کشور امروز ساعت 17 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 997218

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