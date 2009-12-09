نبود بازیکن باتجربه از مشکلات والیبال خراسان رضوی است

سرمربی تیم هیئت والیبال خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت این تیم پیش از دیدار مقابل بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: وضعیت عمومی بازیکنان مناسب است اما کماکان تیم ما از نبود بازیکن با تجربه و موثر رنج می برد.

جبار قوچان نژاد ادامه داد: همچنین در این دیدار حامد صمدی، کاپیتان تیم را در اختیار نخواهیم داشت و این مسئله می تواند عمده ترین مشکل ما برای این دیدار باشد.

وی افزود: امیدواریم امروز مقابل تیم منسجم و قدرتمند بانک کشاورزی، مسابقه خوبی را به نمایش بگذاریم و بتوانیم ناکامی باخت هفته گذشته مقابل گنبد را جبران کنیم.

دیدار تیم های والیبال بانک کشاورزی تهران و هیئت والیبال خراسان رضوی از هفته پنجم لیگ برتر والیبال کشور امروز ساعت 17 برگزار خواهد شد.

