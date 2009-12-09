19 رشته تحصیلی جدید در دانشگاههای مشگین شهر ایجاد شد

سعدالله رییس سادات امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشگین شهر اظهار داشت: از این تعداد پنج رشته جدید علمی به ظرفیت دانشگاه پیام نور و 14 رشته به ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی و پنج رشته نیز اضافه شده است.

بخشدار مرکزی مشگین شهر همچنین از افتتاح ساختمان جدید دانشگاه پیام نور این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این ساختمان مجهز با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی فعالیتهای عمرانی و اجرایی در حوزه دانشگاهی و مراکز علمی مشگین شهر را مطلوب توصیف کرد و ابراز داشت: عملیات اجرایی ساختمان استاد سرا و خوابگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز آغاز شده که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم تا پایان سال آینده راه اندازی شود.

رئیس سادات در پایان با اشاره به اهدای 42 قطعه سکه طلا به زوجهای دانشجو در روز 16 آذر توسط دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها خاطر نشان کرد: برنامه های روز دانشجو به صورت متمرکز و با شکوه در دانشگاه پیام نور مشگین شهر برگزار شد.

