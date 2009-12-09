نماز جماعت در هزار و 140 مدرسه خراسان شمالی اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی باقرزاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش ائمه جماعت مدارس خراسان شمالی، افزود: وظیفه ذاتی تعلیم و تربیت دانش آموزان برعهده آموزش پرورش است و ندایی بلند تراز نماز برای تعلیم و تربیت وجود ندارد.

وی در ادامه از ساخت 30 نمازخانه جدید در مدارس استان خبر داد و تصریح کرد: تا شروع سال تحصیلی آینده این نمازخانه ها آماده بهره برداری خواهند شد.

باقرزاده با اشاره به آیات قران کریم که اولین و مهمترین کار مسئولین را اقامه نماز می داند، اذعان کرد: خوشبختانه بزرگترین اجتماع نمازگزاران در آموزش و پرورش تشکیل می شود.

باقرزاده از مسئولان و ائمه جماعت مدارس خواست تا برنامه های مدارس را طوری تنظیم کنند که نماز جماعت به خوبی و به موقع برگزار شود.

وی اقامه نماز جماعت در مدارس را جزو وظیفه ذاتی مدیران دانست و گفت: مدیران مدرسه علاوه بر اینکه باید تمهیدات مقدمات اقامه نماز جماعت را فراهم کنند خودشان نیز باید از میدان داران اصلی این فریضه الهی باشند.

باقرزاده لحظات حضور دانش آموزان در صف نماز جماعت را جزو مقدس ترین لحظات عمر آنان برشمرد و اظهار داشت: پیوندهایی که در هنگام اقامه نماز جماعت بین دانش آموزان و معلمان ایجاد می شود علاوه بر تقویت حس عاطفه و معنویت بین آنان، سبب رفع مشکلات آموزشی و علمی آنان نیز خواهد شد.

باقرزاده دو موضوع مهدویت و ولایت فقیه را جزو نیازهای ضروری دانش آموزان دانست و تصریح کرد: بازمهندسی و روشنگری مسئله ولایت فقیه و آشنایی با امام زمان (عج) باعث می شود تا نیاز واقعی دانش آموزان تامین و باورهای غلط در بین آنان از بین برود.

دبیر ستاد اقامه نماز استان خراسان شمالی هم در این همایش گفت: با اخلاص امام و شهداء صحنه های مبتذل در ایران به صحنه های زیبای الهی تبدیل شد که یکی از این صحنه های زیبا اقامه نماز جماعت در مدارس است.

حجت الااسلام باقرپور با تاکید بر اجرای به موقع نماز جماعت در مدارس، از ائمه جماعت خواست که نسبت به بیان مسائل و احکام مربوط به نماز و معارف دینی با بیان روان و آسان بیش از پیش تلاش کنند.