زنگ خطر فرار سرمایه گذاران از گلستان/ رونق آشوراده کلید توسعه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نماینده ولی فقیه در گلستان، بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جشن پایان برداشت دانه های روغنی در گرگان، رونق جزیره آشوراده را کلید توسعه استان عنوان کرد و گفت: متاسفاته در فرآیند سرمایه گذاری در این جزیره آنقدر مشکل ایجاد شد که سرمایه گذار آن انصراف داد و رفت.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: انصراف سرمایه گذاران زنگ خطر برای توسعه استان بوده و باید جاذبه های لازم برای جذب سرمایه گذار در استان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: باید کارهای اساسی و تحول زیربنایی در بخشهای مختلف در استان ایجاد شود تا سرمایه گذار رغبت به سرمایه گذاری داشته باشد و سرمایه گذاری در استان نیاز به مشوقهای عملی دارد.

وی امنیت را لازمه سرمایه گذاری برشمرد و تاکید کرد: سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در منطقه باید احساس امنیت کند و باید حمایتهای لازم از سرمایه گذاران صورت گیرد.

کشاورزی گلستان در شان ایران نیست

آیت الله نورمفیدی به مشکلات بخش کشاورزی در استان اشاره کرد و افزود: کشاورزی در استان به این صورتی که اکنون عمل می شود، مناسب نظام اسلامی و جمهوری اسلامی ایران نیست.

امام جمعه گرگان عنوان کرد: اکنون کشاورزی در دنیا شکل دیگری گرفته و در عقاید دینی نیز به این بخش توجه ویژه شده است و این کار بسیار مهم و ارزشمند است.

وی یادآور شد: آنچه از مبانی اسلامی درک می کنیم آن است که باید از داده های علمی، آب، خاک، هوا و سایر موراد برای کشاورزی استفاده مناسب شود.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری بیان داشت: وضعیت کنونی کشاورزی منطقه به گونه ای است که اکنون کشاورزان جان زمین را می گیرند تا خود زنده بمانند و جان داشته باشند.

آیت الله نورمفیدی بر لزوم تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی تاکید کرد و ادامه داد: بخش کشاورزی منطقه باید مدیریت شود و از امکانات موجود این بخش درست استفاده شود.

وی با اشاره به برخی مصوبات سفر هیئت دولت در گلستان افزود: مقرر شد 280 هزار هکتار اراضی منطقه زهکشی شود که تاکنون سطح زیادی از مصوبه محقق نشده است.

وی خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای رفع مشکلات بخش کشاورزی منطقه شد.