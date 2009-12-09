دومین نمایشگاه بین المللی کتاب دانشگاهی در اهواز برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه در ارائه جزئیات برپایی این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از 30 هزار عنوان کتاب از 200 ناشر خارجی و بالغ بر 10 هزار عنوان کتاب داخلی از 100 ناشر کشور در معرض دید و فروش قرار داده می‌شود.

عبدالحسین فرج پهلو درباره اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: ایده برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب دانشگاهی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در دو سال گذشته شکل گرفت و مقرر شد به صورت یک نمایشگاه تقویم دار، هر ساله آذر ماه در اهواز برپا شود تا ضمن تامین منابع علمی مورد نیاز جامعه دانشگاهی خوزستان و استان‌های جنوب غرب، خلاء موجود ناشی از مشکلات بعد مسافت این منطقه تا تهران برای تامین کتاب دانشجویان، محققان و اساتید جبران شود.

وی تصریح کرد: در نمایشگاه بین المللی کتاب دانشگاهی انواع کتاب در زمینه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، علوم پایه، علوم انسانی، پزشکی و ... عرضه خواهد شد.

عضو ستاد هماهنگی هفته پژوهش دانشگاه شهید چمران فضای پیش بینی شده برای دومین نمایشگاه کتاب را حدود شش هزار مترمربع در سرسرای طبقه همکف و طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی عنوان کرد و گفت: در طول هفته پژوهش از 21 تا 26 آذرماه از ساعت 9 تا 17 پذیرای بازدید کنندگان است.

فرج پهلو تصریح کرد: طبق مذاکرات و برنامه ریزی انجام شده قرار است ناشران بین‌المللی از طریق حداقل 12 کارگزار عمده و معتبر و ناشران داخلی نیز از طریق دو کارگزار در این نمایشگاه شرکت کنند که هماهنگی های لازم در این زمینه صورت پذیرفته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر ناشران داخلی و خارجی، اتحادیه ناشران خوزستان، انتشارات دانشگاه شهید چمران، چند شرکت خدمات کتابخانه ای خوزستان و مطبوعات استان هم در نمایشگاه کتاب حضور دارند و برای آنها غرفه هایی پیش بینی شده است.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از پیش بینی یک میلیارد ریال اعتبار از سوی دانشگاه برای بن کتاب خبر داد و گفت: معادل 500 هزار ریال بن خرید کتاب برای اساتید و اعضای هیئت علمی، 250 هزار ریال ویژه دانشجویان دکترا و 150 هزار ریال برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز در نظر گرفته شده که به آنها اعطا می شود.

فرج پهلو خاطرنشان کرد: موسسات و ادارات بیرون از دانشگاه نیز به هر میزان که تمایل داشته باشند می توانند معادل وجه پرداختی خود، بن خرید کتاب با 30 درصد تخفیف از نمایشگاه دریافت نمایند.

وی اظهار امیدواری کرد: همچون سال گذشته این نمایشگاه با استقبال شهروندان به ویژه دانشجویان، محققان، اساتید، اصحاب اهل قلم و علم مواجه شود.