زیر ساختها برای حضور ائمه جماعات در بانکها فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین دشتی ظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری ائمه جماعات بانکهای ملی کشور افزود: هدف از برگزاری همایش ایجاد ارتباط بیشتر مدیران اجرایی و ائمه جماعات، بهره وری بیشتر ائمه جماعات در بانکها، گسترش فرضیه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ایجاد فضای فرهنگی اسلامی در بانکهای ملی بوده است.

دبیر گردهمایی سراسری ائمه جماعات بانک ملی کشور گفت: با ایجاد فضای اسلامی در بانکها شاهد رفتارهای شایسته و مشکلات کمتر خواهیم بود.

وی اظهار داشت: حضور علمای دینی و بهره وری از وجود آن ها در جامعه باعث فرهنگ سازی غنی اسلامی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: قانون بانکداری اسلامی یکی از قوانین بانکی دنیاست که بحران اقتصادی دنیا کمترین ضرر را به سیستم های این نوع بانکداری وارد کرده است.

حجت الاسلام واعظ موسوی معاون رئیس ستاد اقامه نماز کشور در خراسان رضوی نیز گفت: اگر در جامعه عدالت اقتصادی صورت نپذیرد نماز هم معنایی ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: مدیران بانکهای کشور که اقتصاد را در دست دارند باید با تدبیر و سیاست فرهنگ عمومی جامعه را به سمت پرداخت زکات ببرد.

حجت الاسلام واعظ موسوی تاکید کرد: باید در جامعه از طریق روحانیون فرهنگ مرگ ترویج پیدا کند تا فرهنگ اقتصادی زکات نیز صورت پذیرد.