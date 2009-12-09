امیدواری آمریکا به عقد قرارداد پیمان جایگزین استارت یک تا پایان 2009

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیلیپ کرولی" دیروز سه شنبه طی دیداری با خبرنگاران اعلام کرد: "جزئیاتی فنی باقی مانده اند که در حال حاضر تیم ها سعی در حل آن دارند. ما به پیشرفت دست یافته ایم و بطور قطع می خواهیم که تا پایان سال به مذاکرات پایان دهیم".

کرولی افزود: "هدف ما دستیابی به توافقنامه کاهش تسلیحات تهاجمی استراتژیک تا پایان سال است و ما در مذاکرات ژنو هرآنچه که لازم است را انجام می دهیم تا به این دست یابیم".

بنا به اطلاعات منابع نزدیک به مذاکرات، روسیه بر این امر اصرار دارد که در قرارداد جدید ماده ای درباره عدم بازرسی کارخانه های تولید موشک در هر دو کشور گنجانده شود.

پیمان استارت-1 بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آمریکا درباره کاهش و محدود سازی سلاح تهاجمی استراتژیک در سال 1991 امضا شده بود که اعتبار آن 5 دسامبر 2009 پایان می یابد.

در سال 2002 در مسکو قراردادی الحاقی امضا شد که تعداد خرج هسته ای در دو کشور را تا 1700-2200 محدود می کند. آنها باید تا سال 2012 سلاح هسته ای استراتژیک خود را به این سطح برسانند.

روسای جمهور روسیه و آمریکا روز 1 آوریل در لندن تصمیم خود به آغاز فوری مذاکرات پیرامون سند جدید در رابطه با سلاح تهاجمی استراتژیک را اعلام کردند.