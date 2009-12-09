280 میلیارد ریال به مردم شهرستان رودان هرمزگان خسارت وارد شد

غلامرضا نظرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: بر اساس گزارشهای اولیه کارشناسان تا کنون بالغ بر 276 میلیارد و 450 میلیون ریال خسارت برآورد شده است که تیمهای امدادی از دقایق اولیه با حضور در مناطق سیل زده کار امداد و نجات را آغاز کرده اند.

نظرنژاد اظهار داشت: در پی بارندگی شب گذشته بخش کشاورزی شهرستان رودان با 180 میلیارد ریال و معابر شهری با برآورد 80 میلیارد ریال بیشترین خسارت را دیده اند.

وی بیان کرد: شبکه برق شهرستان رودان با تخریب 100 تیر برق، چهار هزار متر شبکه فشار قوی و سه هزار متر شبکه فشار ضعیف حدود 10 میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

به گفته وی، 20 واحد مسکونی بین 20 تا 70 درصد و 30 واحد به طور کامل تخریب شد که برآورد انجام شده سه میلیارد و 250 میلیون ریال است، همچنین 500 میلیون ریال به شبکه آب شهرستان رودان خسارت وارد شده است.

بارش باران در شب گذشته در استان هرمزگان تا کنون بیشترین خسارت را به شهرستان رودان وارد کرده است که بر اساس اخبار ارسالی از سوی خبرنگار مهر در رودان بیشترین خسارت وارده به تاسیسات برق، آب و شبکه ارتباطی این شهرستان بوده است.