نماینده ارومیه از پاسخ وزیر نیرو درباره دریاچه ارومیه قانع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سئوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه از وزیر نیرو در خصوص عدم اقدام در راستای احیای دریاچه ارومیه و عدم پیشرفت سدهای مهم استان آذربایجان غربی، در دستور کار امروز چهارشنبه مجلس قرار گرفت.

کمیسیون کشاورزی بعد از بررسی سئوال فوق با حضور وزیر نیرو و ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه به دلیل محدودیت های اعتباری، پاسخ وزیر نیرو را قانع کننده دانست ولی به دلیل قانع نشدن ذاکر از پاسخ های وزیر این سئوال امروز در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی شد.

این کمیسیون در گزارش خود از سئوال مطرح شده در خصوص اهمیت دادن به دریاچه در زمینه های مختلف اعلام کرد که با توجه به وظیفه ذاتی، وزارت نیرو در این باره وظیفه ای ندارد و موضوع به سازمان محیط زیست مربوط می شود.

کمیسیون کشاورزی همچنین در خصوص سدهای مخزنی نازلو و باراندوز اظهار داشت: مطالعات مرحله اول آن به پایان رسیده و مورد تصویب واقع شده است و به موازات آن راه دسترسی به سد و 2 رشته تونل انحراف سد احداث گردیده و نقشه اجرایی بدنه سد و سرریز آماده است ولی به دلیل محدودیت های اعتباری و وجود طرح های نیمه تمام متعدد در سطح کشور و نیاز چندین برابر اعتبارات مصوب پروژه های فصل تامین آب، رفتار وزرات نیرو باتوجه به شرایط حاکم بر بودجه جاری منطبق بوده و ایرادی به آن وارد نیست.

نامجو وزیر نیرو که امروز در صحن علنی مجلس حضور داشت در پاسخ به این سئوال به مشارکت فعال وزارت نیرو در کمیته راهبردی حفاظت از تالاب های ایران اشاره کرد و تعیین وتخصیص نیاز آبی دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها را از جمله اقدامات این وزارتخانه برای جلوگیری از اخلال در اکو سیستم دریاچه ها و تالاب های کشور برشمرد.

نامجو امضای موافقتنامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار دریاچه ارومیه وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری های استانهای همجوار این دریاچه را دیگر اقدام برای حفاظت از این دریاچه و تالاب های اقماری آن ذکر کرد.

وی افزود: بر اساس این موافقتنامه، کمیته ای در سطح ستادی و شورای منطقه ای به طور مشترک بین استانهای آذربایجان غربی و شرقی و کردستان تشکیل شد که وظیفه آن تنظیم ظرفیت های توسعه و هماهنگی های توسعه ای در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه است.

وزیر نیرو یادآور شد که بر اساس اطلاعات موجود، آب تنظیمی طرح های توسعه ای منابع آب در حال بهره برداری در حوزه آبریز دریاچه ارومیه 1712 میلیون متر مکعب و میانگین دراز مدت آب ورودی به این دریاچه با احتساب طرح های در حال بهره برداری 4 هزار و 461 میلیون متر مکعب است که دوره خشکسالی به خصوص در سال های آبی 80-79 این عدد به میزان 460 میلیون متر مکعب کاهش یافت.

وی افزود: کاهش آب دریاچه ارومیه در خشک ترین سالی که در 40 سال گذشته داشتیم به یک دهم کاهش یافت.

نامجو یادآور شد: در فاصله زمانی سالهای 81-75 حجم ورودی آب های سطحی نسبت به متوسط آورد بلند مدت حدود 22 میلیارد متر مکعب کاسته شده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: سهم خشکسالی در کاهش منابع آبی ورودی به دریاچه حدود 67 درصد، سهم برداشت های مردمی از منابع زیر زمینی حدود 27 درصد و اثر طرح های توسعه منابع آب حدود 6 درصد است.

وی اعتبار مورد نیاز سد نازلو را دو هزار میلیارد ریال ارزیابی کرد و گفت که با توجه به محدودیت اعتبارات در سال 85، مقرر شد بخشی از منابع مورد نیاز آن از طریق فاینانس خارجی تامین شود که به رغم برگزاری مناقصه این موضوع مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگرفت و لذا قرار شد ادامه عملیات اجرایی آن از محل اعتبارات عمرانی بخش آب تامین شود.

نامجو گفت که هم اکنون پیمانکاران این طرح انتخاب شده است که تا کنون 15 درصد پیشرفته داشته است.

وزیر نیرو درباره سد مخزنی باراندوز نیز گفت که در سال جاری و جلسه نخست مطالعات احداث آن تکمیل و پیمانکار آن نیز انتخاب شد که پیش بینی می شود ساخت آن در سال 1394 به پایان برسد.

پس از توضیحات وزیر نیرو ذاکر نماینده سئوال کننده،اعلام کرد که به عزم وزیر در رفع این مشکلات اعتقاد دارد و منتظر خواهد ماند تا عملیات و اقدامات لازم را در خصوص دریاچه ارومیه و طرح های آبی استان اجرا شود .

بر این اساس رای گیری درباره پاسخ وزیر به سئوال وی در صحن مجلس صورت نگرفت.