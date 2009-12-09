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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۷

هیئتهای مذهبی باید در ترویج فلسفه عاشورا تلاش کنند

هیئتهای مذهبی باید در ترویج فلسفه عاشورا تلاش کنند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی سمنان با تاکید بر اینکه باید آسیبهای عزاداری ‌های حسینی به حداقل برسد، گفت: هیئتهای مذهبی باید در ترویج فلسفه عاشورا تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام امین صادقی ظهر چهارشنبه در نشستی با اعضای شورای هیئتهای مذهبی شهرستان سمنان گفت: مصادیق عزاداری محرم باید متناسب با فرهنگ اسلامی و معیارهای دینی باشد.

وی با اشاره به اینکه نوگرایی در مداحی نباید فلسفه عاشورا را دچار آسیب کند، تصریح کرد: نقشه اصلی دشمن بی ‌محتوا کردن برنامه‌های هیئتهای مذهبی و مشغول کردن هیئتها به امور بی ‌فایده است و در این زمینه باید هوشیار بود.

به گفته وی، از آنجایی که دو تفکر انتظار سبز و تفکر سرخ حسینی سد راه اهداف دشمنان است، آنها برای انحراف این مجالس برنامه ‌ریزی کرده ‌اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: در جامعه افراد سودجو و فرصت ‌‌طلبی به چشم می‌خوردند که نادانسته و با حمایت و برنامه ‌ریزی سازمانهای آمریکایی و صهیونیستی در مسیر تزلزل عقاید شیعه حرکت می‌کنند.

حجت الاسلام امین صادقی با اشاره به اینکه دشمنان همواره به دنبال سوءاستفاده از فرصتها هستند، تصریح کرد: مردم باید با هوشیاری در آیینهای عزاداری مسیر و هدف اصلی را دنبال کرده و ترفندهای دشمنان را خنثی کنند.

وی با تاکید بر بررسی آسیبهای عزاداری در ایام محرم، اظهار داشت: هر عملی هرچند خوب و مخلصانه در معرض آسیب‌پذیری است و باید دقت کرد آسیب ها و تحریفات وارد عزاداری نشوند تا موجب از بین رفتن ماهیت معنوی عزاداری ها شود.

صادقی با بیان اینکه اجرای امر به معروف و نهی از منکر و برپایی نماز از مهمترین اهداف قیام عاشورا است، گفت: آگاهی و بصیرت دهی به مداحان و آشناسازی این اقشار تاثیرگذار در برنامه های عزاداری ضروری است.

کد مطلب 997232

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