145 کیلومتر از نوار مرزی آذربایجان غربی کنترل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش پلیس، امنیت و آرامش که در مصلای امام خمینی ارومیه با حضور روسا، معاونان و فرماندهان پاسگاه های فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی برگزار شد، از کنترل تصویری 40 و رادیویی 20 کیلومتر مرزهای استان خبر داد و افزود: ایجاد 40 کیلومتر سیم خاردار، 16 کیلومتر دیوار بتنی و 60 کیلومتر کانال از دیگر استحکامات فیزیکی ایجاد شده در مرزهای استان است که در صدد الکترونیکی کردن کنترل مرزها هستیم.

وی با اشاره به نوسازی تجهیزات پاسگاه ها و ناوگان حمل و نقل نیروی انتظامی استان، بیان داشت: متوسط عمر تجهیزات مورد استفاده در سطح استان به کمتر از 10 سال کاهش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی از افزایش قدرت تحرک نیروی های انتظامی استان خبر داد و افزود: در این راستا میانگین حضور در صحنه های جرم از 17 به 11 دقیقه کاهش یافته است.

کرمی از بهره برداری سیستم نظارت تصویری معابر عمومی شهر ارومیه با هزینه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال طی هفته آینده خبر داد و افزود: این سیستم به زودی در شهرهای خوی و پیرانشهر راه اندازی خواهد شد.

وی از افزایش سه درصدی احساس امنیت در آذربایجان غربی نسبت به اول برنامه چهارم توسعه خبر داد و افزود: رعایت انضباط ترافیکی، کنترل جرائم خشن مانند سرقت های مسلحانه و قتل و کاهش قاچاق از جمله مولفه هایی است که توجه به آنها باعث رسیدن به احساس امنیت 60 درصدی در جامعه شده است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مرزها ریشه عمده جرائم در استانهای مرزی است، بیان داشت: اشرافیت 85 درصدی به مرزها و پوشش دادن 161 خلا مرزی آذربایجان غربی در طول برنامه چهارم باعث کاهش انواع جرائم از جمله قاچاق و فعالیتهای گروهک های تروریستی پژاک شد.

به گفته کرمی کاهش تدریجی حضور فیزیکی و کنترل نامحسوس، ورود به فضای مجازی جهت مقابله با جرائم اینترنتی و احیای امر به معروف و نهی از منکر جز رسالتهای اصلی نیروی انتظامی آذربایجان غربی در طول برنامه پنجم توسعه است.

مدیر کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به وجود یک جریان مسموم کننده حوزه قضایی در استان گفت: برخی افراد سودجو تحت عنوان قاضی پرونده از مردم اخاذی می کنند.

حجت الاسلام محمد موسوی اظهار داشت: تعدادی در این رابطه در سطح استان دستگیر و در حال گذراندن دوران محکومیتشان هستند.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در ادامه افزود: درجه دار بودن مهم نیست بلکه سردار اسلام بودن و سرباز امام زمان بودن برای ماموران نیروی انتظامی استان باید در اولویت کاری قرار گیرد.

آیت الله سید علی اکبر قریشی بر ولایت داری و توجه به رضای خدا توسط ماموران تاکید کرد.