بیماریهای قلبی و عروقی بالاترین علت مرگ و میر در استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم اولین سالگرد افتتاح مرکز فوق تخصصی جراحی قلب زنجان، افزود: 90 عمل جراحی قلب باز بدون عوارض و مرگ و میر کارنامه درخشان فعالیت یکساله مرکز فوق تخصصی جراحی قلب بیمارستان آیت الله موسوی زنجان است.

انجام ماهانه حداقل 15 عمل جراحی قلب باز از برنامه های پیش بینی شده برای این مرکز بوده که در حال حاضر محقق شده است.

وی با بیان اینکه به زودی با افزایش ظرفیتهای موجود تعداد اعمال جراحی قلب و ضریب اشغال تخت بخش جراحی بیمارستان آیت الله موسوی زنجان افزایش می یابد، ادامه داد: تجهیزات این بخش نیز در آینده نزدیک با نصب و فعال سازی دستگاه های خریداری شده، ارتقا خواهد یافت.

سروری زنجانی، راهبرد کلی نظام سلامت کشور را مدیریت صحیح منابع موجود و پزشک خانواده و بیمه روستایی عنوان کرد و ادامه داد:‌ ترویج و نهادینه شدن پزشک خانواده، نیازمند توجه بیشتر و انجام کارهای زیربنایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان، برخی عادات غذایی نامناسب را از مهمترین دلایل در بروز بیماریهای قلبی و عروقی در استان زنجان عنوان کرد و افزود: برداشت غلط از تغذیه و استفاده از روغنهای حیوانی و جامد به عنوان یک معضل در بین افراد میانسال و سالمند در استان زنجان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: استفاده از روغنهای ترانس با اسید بالا، قند و نمک تاثیر به سزایی در کاهش سلامتی افراد دارد.

سروری زنجانی افزود: بعد از بیماریهای قلبی و عروقی تلفات جاده های و سرطان در رتبه های بعدی مرگ و میر در استان زنجان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی زنجان در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد 481 هزار و 849 نفر از جمعیت روستایی همچنین جمعیت شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش برنامه پزشک خانواده هستند.

سروری زنجانی افزود: این تعداد در واقع 100درصد جمعیت مشمول طرح پزشک خانواده هستند و در حال حاضر 75 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری مجری برنامه پزشک خانواده هستند.

وی از همکاری 135 پزشک خانواده و 98 ماما در اجرای برنامه پزشک خانواده در استان زنجان خبر داد و یادآور شد: 89 درصد جمعیت تحت پوشش دارای پرونده سلامت هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، افزود: ‌برای ارتقاء هرچه بیشتر شاخصهای سلامت، پزشک خانواده باید جدی گرفته شود و این امر با ایجاد یک نظام و سامانه بیمه ای محقق خواهد شد.

سروری با اشاره به میزان بالای مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در استان زنجان گفت:‌ بیماریهای دیابت، پرفشاری خون، تصلب شرایین، استفاده از اسیدهای چرب با ترانس بالا از مهمترین عوامل ابتلا به بیمارهای قلبی و عروقی به شمار می رود.