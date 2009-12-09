847 تن عسل از ابتدای امسال تاکنون در استان زنجان تولید شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحمان رستم خانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان افزود:‌ براساس آخرین سرشماری انجام شده در زنبورستانهای استان، تعداد 77 هزار و 113 کلنی در امر تولید عسل فعال بوده و دو هزار و 615 نفر زنبوردار نیز به حرفه زنبورداری مشغول هستند.

وی ادامه داد: این میزان عسل تولید شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 43.5 درصد افزایش یافته است.

رستم خانی با اشار به رشد و توسعه بخش امور دام سازمان جهادکشاورزی استان اظهار داشت‌: سالانه بیش از 222 هزار و 700 تن انواع محصولات دامی شامل شیر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت ماهی و عسل در این استان تولید می شود.

وی افزود:‌ این میزان تولیدات علاوه بر تامین نیاز استان به مواد پروتئینی با منشاء دامی، بخشی از آن نیز به استانهای همجوار ارسال می شود.