کاهش شدید تعرفه گمرکی کالاهای راهبردی کشاورزی را دچار مشکل کرده است

علی میرزایی فلاح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی محصولات مهم کشاورزی با پدیده قاچاق و واردات بی رویه که از طریق مبادی قانون انجام می گیرد، مشکل اساسی دارند.

وی ادامه داد: تعیین تعرفه های گمرکی یکی از موثرترین ابزارهای حمایتی در بخش تولید داخلی است که باید در این خصوص مسئولان توجهی ویژه داشته باشند.

نماینده فومن و شفت در مجلس گفت: علی رغم اینکه همه دولتهای پس از انقلاب حرکتهای زیادی برای توسعه کشاورزی انجام داده اند، افزود: متاسفانه هنوز زیرساختهای عمده کشاورزی حل نشده و امروز کشاورزی اعم از بادامکاری، زیتونکاری، چای، کرم ابریشم و برنج صرفه اقتصادی ندارند و انگیزه برای کشاورزی از دست رفته است.

وی در ادامه از تهیه طرح جامع گردشگری قلعه رودخان به عنوان منطقه گردشگری بین المللی در 14 جلد از سوی مشاور خبر داد و بیان داشت: برای ایجاد تجهیزات مورد نیاز این سایت گردشگری اعم از ساخت تله کابین، 300 دستگاه ویلای مبلمانه، متل، سفرخانه سنتی، بازارچه صنایع دستی، باغ پرندگان و موزه مردم شناسی دو هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

میرزایی از ساخت دو سد خالصان و لاسک با مشارکت بانک صادرات در فومن و شفت خبر داد و افزود: کلنگ این دو پروژه در نیمه دوم سال آینده به زمین زده می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه کارخانه فولاد در شهرستان فومن چه زمانی راه اندازی می شود، یاد آورشد: با رفع مشکلات قانونی و تغییر کاربری زمین بزودی عملیات اجرایی این پروژه مهم و اشتغالزا آغاز می شود.