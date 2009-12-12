صید میکتوفیده در آبهای بین المللی پس از 48 سال توقف آغاز شد

علی نقی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر به پرورش میکتوفیده (فانوس ماهی) اشاره کرد و افزود: ذخایر مناسبی از این ماهی از نوع بنتوسما، تروتوم و از تیره مزوپلاژیک در دریای عمان موجود است که بین سه تا 10 تن در واحد ذخایر دریایی اعلام شده است.

وی با اعلام اینکه گوشت این ماهی خوردنی است و هم در سیستم تجاری برای تهیه پودر ماهی استفاده می ‌شود، اظهارداشت: طبق برنامه این سازمان، در سال جاری مقدار چهار هزار و 580 تن میکتوفیده با مشارکت بخش خصوصی صید می‌‌ شود.

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: بر اساس اعلام موسسه تحقیقات شیلات در برنامه سه ساله این رقم به 500 هزار تن صید فانوس ‌ماهی در سال افزایش خواهد یافت.

وی با اظهار امیدواری بر اینکه واردات پودر ماهی از سال 1390 قطع شود، یاد آورشد: پودر ماهی درصد بالای از اسید آمینه های اصلی نظیر لیستین است که در تولیدات دانه ای کم یافت می شود و همچنین اسید آمینه های متیونین و سیستئین با محتوا و قابلیت هضم و ارزش غذایی بالا دارد.