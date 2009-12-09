60 درصد موقافات سمنان به عزاداری امام حسین (ع) اختصاص دارد

حجت الاسلام قربانعلی صفایی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: بیشترین موقوفات مردم در بخش ترویج فلسفه عاشورا و عزاداری ماه محرم و صفر است.

وی با اشاره به اینکه اهمیت عاشورا بر کسی پوشیده نیست، گفت: به همین علت خیران نیک ‌اندیش در طول تاریخ برای اینکه قیام سیدالشهدا (ع) با عظمت باقی بماند، اقدامات مطلوبی در این راستا انجام می‌دهند.

به گفته وی، در چند سال اخیر تحول عظیمی در ساختار و ماهیت امور اوقاف صورت گرفته است که یکی از تحولات سازمان اوقاف و امور خیریه در اجرای نیات واقفان هدفمند و هزینه کردن عواید موقوفات است.

قربانعلی صفایی‌پور افزود: با یک سری ساز و کارهای جدید برای بهره‌وری بهتر تغییراتی در هزینه کردن عواید موقوفات ایجاد شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به اینکه استقبال مردم و خیرین از وقف اموال خود در سالهای اخیر افزایش یافته و مردم در بخشهای مختلف اقدام به وقف مال خود می کنند، تصریح کرد: واقفین در وقف اموال خود باید مسائل روز و نیازهای جامعه را مد نظر قرار دهند .

صفایی‌پور تاکید کرد: در سال جاری دو هزار جلد کتاب خریداری شد و به بقاع متبرکه، حوزه‌علمیه و سایر اماکن استان سمنان اختصاص یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان یاد آور شد: استان سمنان دارای پنج هزار موقوفه و 14 هزار رقبه است.