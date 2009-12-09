حسین شکوهی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در سفر اخیر استاندار بصره و هیئت همراه به استان خوزستان و بازدید آنها از دانشگاه شهید چمران، زمینه های افزایش همکاری میان دو دانشگاه و اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه پیشین بررسی شد.

وی افزود: دکتر «شلتاغ عبود شراد» استاندار بصره که خود عضو هیئت علمی دانشگاه بصره است، علاقه‌مندی بسیار خود را برای برقراری همکاری های علمی با دانشگاه شهید چمران اعلام کرد.

شکوهی با اشاره به تفاهمنامه همکاری که سال ۱۳۸۳ میان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه بصره مبادله شده، اظهار داشت: مهمترین مفاد این تفاهمنامه، تبادل استاد و اعزام دانشجو بوده اما به دلیل وضعیت خاص کشور همسایه، این تبادل صورت نگرفت و تنها تعدادی از دانشگاه بصره متقاضی استفاده از کتابخانه دانشگاه شهید چمران بودند که از این امکان بهره مند شدند.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور تبادل بیشتر و تنگاتنگ تر، هیئتی از دانشگاه بصره در آینده به اهواز سفر کنند تا تبادل استاد و دانشجو، استفاده از کتابخانه دو دانشگاه و دیگر موارد پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نهایی شود.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید چمران از علاقمندی طرف عراقی برای اعزام دانشجو از دانشگاه بصره برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد وافزود: دانشگاه شهید چمران از این موضوع استقبال می کند.

شکوهی تصریح کرد: با توجه به تاسیس واحد بین الملل دانشگاه در منطقه آزاد اروند برای اعزام دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا زمینه مناسبی برای گسترش همکاری ها و جذب دانشجو ازعراق و سایر کشورهای همسایه در منطقه ایجاد شده است.

استانداربصره و هیئت همراه از آزمایشگاه فیزیک دانشکده علوم، آزمایشگاه GIS گروه زمین شناسی، کتابخانه مرکزی و موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز بازدید کردند.