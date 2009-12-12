روستاییان برای استفاده از مزایای خدمات دفترچه های بیمه روستایی مشکل دارند

حسین تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام افرادی که دارای دفترچه بیمه روستایی هستند طبق ضوابط طرح پزشک خانواده باید به پزشک خانواده مرکز بهداشتی- درمانی مربوط مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: لازمه مراجعه مستقیم روستائیان برای ویزیت و درمان در شهر حذف خدمات بیمه ای دفترچه های روستایی است به این معنا که تمام هزینه های درمانی به صورت آزاد محاسبه می شود و بیمه روستایی اعتبار ندارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم تامینی استقرار پزشک خانواده در روستاها را یک طرح مترقی در نظام سلامت دانست و افزود: رعایت سیستم ارجاع باعث صرفه جویی در هزینه ها از جمله رفت و آمد، درمان وسایر موارد می شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چرا طرح پزشک خانواده همچنان با ابهاماتی مواجه است، یاد آورشد: پزشک خانواده طرح بسیار خوبی است اما به دلیل عدم هماهنگی که بین وزارت بهداشت و رفاه وجود دارد این طرح عملا تاثیرات منفی بر چرخه درمان روستائیان برجای می گذارد.

نماینده رشت در ادامه افزایش دسترسی مردم روستا به خدمات بهداشتی درمانی در شبانه روز، کاهش مهاجرت روستائیان به شهر، به کارگیری قشر تحصیل کرده و اشتغال زایی، بالا بردن شاخص های بهداشتی با تحت پوشش قرار دادن کامل مردم، تقویت سیستم ارجاع و پیشگیری از درمان های غیر ضروری در سطوح بالاتر، کاهش هزینه های درمانی، تردد و سرگردانی روستاییان در مراکز درمانی متعدد شهری از اهداف طرح پزشک خانواده عنوان کرد.