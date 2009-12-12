جشنواره زیتون در رودبار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این جشنواره که به مدت دو روز در شهرستان رودبار برگزار می شود کارشناسانی از 18 استان کشور نیز مشارکت خواهند داشت.

زیتون با نام علمی " اولئا اوروپا " از خانواده اولئاسه است، در این خانواده انوع زیادی که اغلب آنها در نواحی گرم یا نیمه گرم زیست می ‌کنند، وجود دارد.

زیتون درختچه ای به ارتفاع تقریبا سه متر است ولی هنگامیکه در شرایط مساعد پرورش می یابد ارتفاع آن حدود 12 متر و قطر تنه اش به سه متر می رسد.

زیتون رسیده در حدود 30 درصد روغن دارد. این روغن مخلوطی از اولیئک اسید