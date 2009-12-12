  1. استانها
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۱

جشنواره زیتون در رودبار برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: جشنواره زیتون با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان شورای بین المللی روغن زیتون جهانی (I.O.C) در روزهای 23 و 24 آذر ماه جاری در رودبار برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این جشنواره که به مدت دو روز در شهرستان رودبار برگزار می شود کارشناسانی از 18 استان کشور نیز مشارکت خواهند داشت.

زیتون با نام علمی " اولئا اوروپا " از خانواده اولئاسه است، در این خانواده انوع زیادی که اغلب آنها در نواحی گرم یا نیمه گرم زیست می ‌کنند، وجود دارد.

زیتون درختچه ای به ارتفاع تقریبا سه متر است ولی هنگامیکه در شرایط مساعد پرورش می یابد ارتفاع آن حدود 12 متر و قطر تنه اش به سه متر می رسد.

زیتون رسیده در حدود 30 درصد روغن دارد. این روغن مخلوطی از اولیئک اسید Oleic acid، لینولئیک اسید Linolenic acid و پالمیتیک اسید Palmitic acid است.

جشنواره زیتون 23 و 24 آذر ماه سال جاری در تالار زیتون شهرستان رودبار برگزار می شود.
کد خبر 997253

