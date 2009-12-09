رحمان افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در طول 28 ماه فعالیت کارشناسان و بازرسان این اداره کل در خصوص نظارت بر مناقصه، مزایده و معاملات عمده دستگاه‌های اجرایی استان تعداد 917 فقره اطلاعات اولیه از دستگاه‌های اجرایی استان سمنان دریافت و بر آن نظارت شد.

وی حجم ریالی این معاملات را 2 هزار و 455 میلیارد و 503 میلیون و 838 هزار ریال عنوان کرد.

مدیرکل بازرسی استان سمنان افزود: بازرسان ما با حضور در 184 فقره از این معاملات، با مبلغ یک‌هزار 564 میلیارد ریال موفق به تجدید 22 فقره از این معاملات به ارزش 90 میلیارد ریال شدند.

افضلی ادامه داد: از این تعداد، 91 مورد تذکر مستقیم و شفاهی ناظر سازمان به اعضای کمیسیون ابلاغ شده است.

وی در خصوص دولت الکترونیک و اجرای نظارت دیجیتال در استان سمنان گفت: استقرار سامانه‌های نظارتی دیجیتال این امکان را می‌دهد که سازمان بدون حضور فیزیکی با استفاده از بستر IT دستگاه‌های اجرایی و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی آنها نظارت‌های مورد نظر و هوشمندانه را اعمال کند.

مدیرکل بازرسی استان سمنان افزود: با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات، نظارت دیجیتال یکی از مهم‌ترین اهدافی است که سازمان به دنبال تحقق آن است.