داوری مقدماتی جایزه ادبی شعر طهران پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی دبیر جایزه ادبی طهران با اعلام این خبر گفت: داوری مقدماتی جایزه ادبی طهران در بخش شعر (ویژه ماه آذر) به پایان رسید و هیئت داوران از میان آثار ارسالی به دبیرخانه این جایزه، سه شاعر را برای رقابت در مرحله نهایی معرفی کردند.

وی با بیان اینکه به زودی شاعر آذر ماه طهران معرفی خواهد شد گفت: مجید کوهکن، علیرضا لبش و رضا نیکوکار شاعرانی هستند که به مرحله نهایی رسیده‌‌اند.

شاعران و نویسندگان جوان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در جایزه ادبی طهران، آثار خود را به آدرس تهران، ‌خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 ارسال کنند.