میزان بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد 100 درصد افزایش یافته است

فرشاد تاج بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بیشترین بارش باران تاکنون در شهر یاسوج مرکز این استان و به میزان 280 میلیمتر گزارش شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در سی سخت 246، دهدشت 233، گچساران 197 و لیکک 208 میلیمتر باران باریده است.

تاج بخش تصریح کرد: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته میزان بارش باران در شهرهای یاسوج، سی سخت، دهدشت، لیکک و گچساران به ترتیب 139، 132، 91، 70 و 63 میلیمتر بوده است .

وی همچنین عنوان کرد: طی روزهای اخیر در دهدشت 73، یاسوج 70 ، گچساران 56 و سی سخت 47 میلیمتر باران باریده است.