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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

نسبت به سال گذشته؛

میزان بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد 100 درصد افزایش یافته است

میزان بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد 100 درصد افزایش یافته است

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان بارش نزولات جوی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش یافته است.

فرشاد تاج بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: بیشترین بارش باران تاکنون در شهر یاسوج مرکز این استان و به میزان 280 میلیمتر گزارش شده است.

وی بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در سی سخت 246، دهدشت 233، گچساران 197 و لیکک 208 میلیمتر باران باریده است.

تاج بخش تصریح کرد: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته میزان بارش باران در شهرهای یاسوج، سی سخت، دهدشت، لیکک و گچساران به ترتیب 139، 132، 91، 70 و 63 میلیمتر بوده است.

وی همچنین عنوان کرد: طی روزهای اخیر در دهدشت 73، یاسوج 70 ، گچساران 56 و سی سخت 47 میلیمتر باران باریده است.

کد مطلب 997264

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