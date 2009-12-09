به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر صنایع ومعادن تاکنون در نشستهای موسوم به صبحانه اتاق تهران شرکت نکرده اما پیش از گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به میان فعالان بخش خصوصی دراتاق ایران رفت و برنامه های خود را تشریح کرد، ضمن این ه چند روز پیش نیز به میان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اصفهان رفت و به بخشی از انتقادها درمورد سیاستهایش پاسخ داد.

درحالی که موضوع استیضاح علی اکبر محرابیان جدی شده است، بر حسب اتفاق، علی اکبر محرابیان این بار نیز ازتریبون بخش خصوصی فرصت تشریح دوباره و دفاع مجدد از برنامه ها و سیاستهایش را خواهد داشت.

سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است تا کنون 60 نفر از نمایندگان برای امضای طرح استیضاح علی اکبر محرابیان وزیر صنایع اعلام آمادگی کرده اند.

وی تعطیلی صنایع کشور، عدم تحول در صنایع در دوران تصدی محرابیان، انتصاب اقوام و آشنایان در سمتهای مهم بدون کارشناسی و تخصص ، ارائه آمار و اطلاعات غلط را از جمله محورهای مهم این طرح خوانده است.

براساس برخی اطلاعات موجود، بنگاهها و واحدهای تولیدی هم اکنون فقط با 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند.