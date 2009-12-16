کتابخانه تخصصی با عنوان "پایداری" در دانشگاه گیلان راه اندازی شد

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این کتابخانه 989 نسخه کتاب با موضوع دفاع مقدس و پایداری و مقاومت ملت ایران به ثبت رسیده است.

فرهاد مشایخی ضمن تشکر از دفتر حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس که در راه اندازی و جمع آوری منابع همکاری داشته است، افزود: از هر عنوان کتاب علاوه بر اینکه یک نسخه در بخش کتابخانه پایداری به صورت مرجع ارائه می شود، دانشجویان می توانند یک نسخه را به صورت امانت در اختیار بگیرند.

وی همچنین با بیان اینکه دفاع مقدس، دانشگاه پرورش انسانهای متعالی بود، اظهارداشت: هشت سال دفاع مقدس دستمایه زندگی پرافتخار ایرانیان است.

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گیلان با بیان اینکه دوران دفاع مقدس تنها یک حادثه و تاریخ برای کشور نیست، یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس سرمایه و تجربه بزرگ و ارزشمندی برای ملت ایران است.