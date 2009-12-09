دبیرکلی مجمع صادرکنندگان گاز به روسیه واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی ایران، روسیه، نیجریه و ترینیداد و توباگو به عنوان نامزدهای دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز معرفی شدند که طرف روسی با به کارگیری دیپلماسی فعالتر و جلب نظر سایر اعضا به عنوان دبیرکل این مجمع تا دو سال آینده انتخاب شد.

لئونید نوخانوفسکی معاون شرکت ترانس استروی روسیه در حالی به عنوان دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز انتخاب شد که گفته می شد حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران از شانس نخست برای احراز این سمت برخوردار بود.

در همین حال پیشتر سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت درباره انتخاب دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز در خصوص انتخاب دبیرکل مجمع کشورهای صادر کننده گاز با اشاره به اینکه تاکنون 6 کشور نامزدهای خود را برای تصدی این پست معرفی کرده اند، گفته بود: در صورتی که در نشست آینده بر روی یکی از نامزدها اجماع نظر باشد دبیر کل انتخاب خواهد شد.

وی با بیان اینکه در صورتی که اعضا در مورد کاندیدای خاصی به اجماع نرسند انتخاب دبیر کل بر اساس ترتیب حروف الفبا انتخاب خواهد شد، اظهار کرده بود: ایران هم برخی از رایزنی های خود را آغاز کرده است.

در نشست تیر ماه مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار شد که تا زمان انتخاب دبیرکل مجمع و با هدف معطل نماندن فعالیتها، ریاست اجلاس و اختیارات دبیرکلی به عبدالله العطیه وزیر نفت قطر واگذار شود.

از دیگر محورهای برگزاری نهمین نشست تعیین بودجه مجمع کشورهای صادرکننده گاز بوده که این موضوع هم اکنون توسط وزیران عضو در حال بررسی است.

به گزارش مهر، ایران، الجزایر، بولیوی، ترینیداد وتوباگو، روسیه، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصر، نیجریه، ونزوئلا اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز هستند.