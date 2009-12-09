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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

احمدی نژاد خبر داد:

نهایی شدن مکان‌یابی 5 سایت هسته‌ای

نهایی شدن مکان‌یابی 5 سایت هسته‌ای

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه انگلیس و رژیم صهیونیستی ریل های عوضی در مسیر ما می اندازند اعلام کرد: مکان یابی برای پنج سایت هسته ای ایران نهایی شده و برای پنج سایت دیگر نیز در دست مطالعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به جوسازیهای برخی رسانه ها درباره خبر ایجاد ده سایت هسته ای افزود: تصمیمات ما مشخص است و امتحان آن نیز سخت نیست و هر حرفی زده ایم عمل کرده ایم.

احمدی نژاد گفت: آن خبری که اعلام کردیم برای تقابل با تصمیم شورای حکام نبود و از ماههای قبل، سازمان انرژی اتمی را مسئول کرده بودیم که برای مکان یابی چندین سایت اقدام کند و حتی اخیراً درباره تأخیر در این کار از آنها سؤال کردیم که گفتند در حال مطالعه هستند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه موضع و موضوع هسته ای ما کاملاً روشن است گفت: موضوع هسته ای ما دو سال پیش حل شده است اما برخی کشورها مایلند بحثهایی را ادامه دهند.

رئیس جمهور گفت: کشورهایی مانند ترکیه ، برزیل ، آفریقای جنوبی و کشورهای متعدد دیگری از مواضع ایران به طور کامل حمایت کرده اند چرا که حق با ماست و تلاش می کنند دیگران را بر سر راه آورند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه اهل منطق هستیم و گفتگوهای بر اساس منطق را منتهی به نتیجه می دانیم ادامه داد: از جر و بحث و تندگویی استقبال نمی کنیم و به دنبال حرکت در مسیر قانون هستیم و آماده ایم درباره مسائل جهانی گفتگو کنیم اما متأسفانه مناسبات دنیا بر اساس منطق صورت نمی گیرد.

وی گفت: برخی ها مانند انگلیس و همچنین رژیم صهیونیستی به دنبال سر و صدا هستند و ریل های عوضی در مسیر ما می اندازند و فکر می کنند می توانند به نان و نوایی برسند در حالی که در سی سال گذشته هر روز شخصیت آنها زیر سؤال رفته است.

کد مطلب 997290

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